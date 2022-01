Un anno in Sicilia al costo di 1 euro (con Airbnb)

24 Gennaio 2022 – 22:45

Airbnb offre una casa in Sicilia al costo di 1 solo euro per 1 anno: la persona selezionata sarà host della casa e potrà trattenere il guadagno.

The post Un anno in Sicilia al costo di 1 euro (con Airbnb) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico