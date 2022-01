The Afterparty e le altre serie murder mystery tra macabro e comico

24 January 2022 – 15:00

Il 28 gennaio debutta su Apple Tv+ il nuovo giallo esponente del trend dei whodunit zeppi di humour nero lanciato da L’assistente di volo e Only Murders in the Building, confermato dall’arrivo de La donna nella casa di fronte e Murderville su Netflix.

Fonte: Wired