SanDisk Ultra Luxe 128GB: la pendrive professionale scontata del 42%

24 Gennaio 2022 – 22:45

La SanDisk Ultra Luxe 128GB è una pendrive pensata per l’utilizzo professionale accompagnata da un software per il recupero dati a soli 20 euro.

