Privacy Sandbox: editori chiedono intervento UE

24 January 2022 – 18:56

Editori e inserzioni tedeschi hanno chiesto l’intervento dell’Europa per impedire a Google di eliminare il supporto per i cookie di terze parti da Chrome.

