Panasonic svilupperà nuove batterie per le auto Tesla

24 January 2022 – 16:25

Panasonic avrebbe a bilancio un investimento da 700 milioni di dollari per produrre nuove batterie ad alta capacità per le auto Tesla.

Fonte: Punto Informatico