Intel: niente overlock per CPU non-K, si rischiano seri danni

24 January 2022 – 13:11

Intel ha spiegato che le CPU non-K non sono pensate per l’overclocking, pena l’annullamento della garanzia e il danneggiamento del chip.

