Green Pass senza scadenza per chi ha dose booster

24 January 2022 – 7:40

Il Green Pass rafforzato dovrebbe veder congelata la scadenza in attesa di nuove valutazioni in base ai dati e al contesto pandemico in primavera.

