Criptovalute: ecco quali tenere d’occhio questa settimana

24 January 2022 – 13:00

Bitcoin è in calo, ma il prezzo appare vantaggioso per un prossimo rally, così come quello di alcune criptovalute: ecco quali tenere d’occhio.

The post Criptovalute: ecco quali tenere d’occhio questa settimana appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico