Che fine ha fatto il progetto di una blockchain made in Europe

24 January 2022 – 11:15

Il nodo privacy, le differenti visioni degli Stati e il gap regolatorio stanno frenando la realizzazione di Ebsi, l’infrastruttura comunitaria per la blockchain, con i singoli paesi che sperimentano per conto proprio e il rischio generale di non tenere il passo con la velocità applicativa di questa tecnologia

Fonte: Wired