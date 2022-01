Apple, in autunno il più grande lancio di prodotti

24 January 2022 – 10:44

Mark Gurman afferma che nel 2022 Apple lancerà la più ampia gamma di device della sua storia, tra iPhone, iPad, Mac, AirPods ed Apple Watch.

