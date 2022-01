Amazfit GTR 42mm: lo smartwatch senza rinunce a soli 60 euro

24 January 2022 – 18:20

L’Amazfit GTR 42mm è uno degli smartwatch incredibile per qualità/prezzo che non rinuncia a nulla dal punto di vista funzionale, ideale per lo sport.

The post Amazfit GTR 42mm: lo smartwatch senza rinunce a soli 60 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico