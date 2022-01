Milan-Juve, serata difficile per DAZN

23 January 2022 – 21:32

Si segnalano varie disfunzioni su DAZN durante Milan-Juventus, con molti utenti che si trovano a dover immettere più volte la password.

The post Milan-Juve, serata difficile per DAZN appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico