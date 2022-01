Indagine IoT: relazione finale della Commissione UE

23 January 2022 – 9:00

La Commissione europea ha pubblicato i risultati dell’indagine sul mercato dei dispositivi IoT, evidenziando varie problematiche in tema di concorrenza.

