Scambio dati UE-USA: Google chiede intervento urgente

22 January 2022 – 9:00

Google chiede ai politici europei e statunitensi di sottoscrivere un nuovo accordo sullo scambio dei dati per evitare danni economici alle aziende.

The post Scambio dati UE-USA: Google chiede intervento urgente appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico