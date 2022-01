Pietro Labriola nuovo Amministratore Delegato TIM

22 Gennaio 2022 – 10:45

Pietro Labriola è il nuovo Amministratore Delegato TIM: giunge in un momento molto delicato per il gruppo, ma Rossi mantiene la delega sull’offerta KKR.

