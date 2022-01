Perseverance: frammenti di roccia eliminati

22 January 2022 – 18:08

Gli ingegneri della NASA hanno rimosso i frammenti di roccia che hanno impedito l’immagazzinamento del contenitore all’interno di Perseverance.

The post Perseverance: frammenti di roccia eliminati appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico