Bug Safari risolto in macOS 12.2 e iOS 15.3 RC

22 January 2022 – 13:03

La vulnerabilità presente in Safari è stata risolta nelle Release Candidate di macOS 12.2 e iOS 15.3 disponibili per gli sviluppatori.

The post Bug Safari risolto in macOS 12.2 e iOS 15.3 RC appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico