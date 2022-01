128 GB con questa chiavetta USB DOPPIA (geniale)

22 January 2022 – 18:00

Una chiavetta USB doppia ti permette di passare foto, video e tanto altro da smartphone al PC in una sola mossa: acquistala subito.

Fonte: Punto Informatico