Trend rialzista per Shiba Inu dopo l’acquisizione di Activision

21 January 2022 – 13:26

Dopo la notizia di Microsoft che acquisirà Activision Blizzard a circa 70 miliardi di dollari, il trend di Shiba Inu tornerà rialzista.

The post Trend rialzista per Shiba Inu dopo l’acquisizione di Activision appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico