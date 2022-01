SanDisk Ultra 128GB: capienza e sicurezza al minimo storico

21 January 2022 – 18:21

La SanDisk Ultra 128GB è una pendrive capiente e soprattutto sicura, ideale per avere i propri file sempre a portata di mano e protetti.

The post SanDisk Ultra 128GB: capienza e sicurezza al minimo storico appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico