iPhone 15 potrebbe avere lo zoom periscopico 5x

21 Gennaio 2022 – 22:45

Secondo le previsioni dell’analista Jeff Pu iPhone 15 Pro disporrà di zoom periscopico con un unità 5x, il fornitore sarebbe Lante Optics.

Fonte: Punto Informatico