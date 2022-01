YouTube alza l’asticella: l’NBA in streaming in 4K

20 Gennaio 2022 – 22:45

YouTube porta lo streaming dell’NBA ad una definizione 4K definendo un nuovo standard qualitativo per le trasmissioni sportive in diretta.

The post YouTube alza l’asticella: l’NBA in streaming in 4K appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico