Un attacco informatico ha sottratto alla Croce Rossa i dati di mezzo milione di persone

20 January 2022 – 14:30

L’organizzazione con sede a Ginevra ha lanciato un appello agli autori della violazione chiedendo di non condividere le informazioni di cui ora sono in possesso. I dati appartengono a un programma che riunisce le famiglie separate dai conflitti in tutto il mondo

Fonte: Wired