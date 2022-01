La polizia israeliana spia i cittadini con Pegasus

20 January 2022 – 15:56

La polizia israeliana ha usato il famigerato spyware Pegasus di NSO Group per spiare alcuni cittadini senza nessuna autorizzazione del giudice.

Fonte: Punto Informatico