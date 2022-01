HP PC 32s: il maxi schermo da 32 pollici a meno di 170 euro

20 January 2022 – 19:09

L’HP PC 32s è un monitor da ben 32 pollici FHD con pannello IPS pensato per l’utilizzo professionale dal prezzo a dir poco accessibile.

