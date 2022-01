Digitale terrestre: nuove frequenze in Lombardia

20 January 2022 – 18:37

Oggi è stata avviata la riorganizzazione delle frequenze per alcuni comuni della Lombardia, mentre il canale Rai News 24 trasmette in MPEG-4.

The post Digitale terrestre: nuove frequenze in Lombardia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico