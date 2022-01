Violazione GDPR: multe per 1,1 miliardi nel 2021

19 January 2022 – 19:00

Nel 2021 sono state inflitte sanzioni per quasi 1,1 miliardi di euro dai vari garanti della privacy che hanno ravvisato violazioni del GDPR.

Fonte: Punto Informatico