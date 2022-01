Secondo SEBA Bank Bitcoin raggiungerà quota 75mila dollari

19 January 2022 – 13:00

Ancora voci di conforto arrivano per Bitcoin in merito alla sua futura quotazione che, secondo SEBA Bank, raggiungerà quota 75mila dollari.

