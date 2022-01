Lenovo IdeaPad 3 Chromebook: la massima affidabilità in sconto

19 January 2022 – 18:28

Il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è un’ottima soluzione per chi desidera un portatile affidabile, ma economico, per le attività quotidiane.

Fonte: Punto Informatico