INPS per l’inclusione: novità per sordi e ciechi

19 January 2022 – 16:24

Al debutto la campagna L’INPS abbatte le barriere comunicative: pillole video con voce narrante e tradotte nella lingua dei segni italiana.

