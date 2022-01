Floomp 6 in 1: il miglior HUB per utenti Apple al minimo storico

19 January 2022 – 19:39

Il Floomp 6 in 1 è un HUB USB-C pensato per gli utenti Apple che utilizzano Mac e iPad quotidianamente, ma funzionale come qualsiasi altro HUB.

The post Floomp 6 in 1: il miglior HUB per utenti Apple al minimo storico appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico