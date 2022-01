Edge: protezione dagli attacchi 0-Day sconosciuti

19 January 2022 – 13:03

In Edge Beta 98 Microsoft ha aggiunto una funzione per individuare e bloccare sul nascere le vulnerabilità 0-Day, presto sarà per tutti.

