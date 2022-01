Box: grave bug nell’autenticazione a più fattori

19 January 2022 – 12:22

I ricercatori di Varonis hanno trovato un bug nel servizio di cloud storage Box che permette di eludere l’autenticazione a più fattori.

