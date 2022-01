Aggiornamento di pCloud per macOS: 500 GB Spazio scontato del 65%

19 January 2022 – 22:10

PCloud offre un servizio unico: spazi di archiviazione cloud senza abbonamento. Al momento entrambi i piani sono in offerta fino al 65% di sconto.

The post Aggiornamento di pCloud per macOS: 500 GB Spazio scontato del 65% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico