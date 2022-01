L’asteroide 7482 (1994 PC1) passa alle ore 22:49

18 Gennaio 2022 – 19:45

Alle ore 22:49 l’asteroide 7482 (1994 PC1) passerà a meno di 2 milioni di Km dalla Terra: nessun pericolo, ma un incrocio che non avremo più per secoli.

