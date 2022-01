Il rapporto di Norton: 1 giocatore su 2 ha subito un attacco informatico

18 January 2022 – 16:16

Secondo il rapporto di Norton, 3 gamer su 4 afferma di aver perso più di 700$ a causa degli attacchi informatici.

The post Il rapporto di Norton: 1 giocatore su 2 ha subito un attacco informatico appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico