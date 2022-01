Fibra Iliad: il lancio ufficiale tra una settimana

18 January 2022 – 16:11

Martedì 25 gennaio: è questa la data scelta da Iliad per la presentazione ufficiale della propria offerta di rete fissa, con fibra su rete Open Fiber.

