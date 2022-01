BOMBA Xiaomi Mi Curved Monitor 34: l’ultrawide 2K scontato di 200 euro

18 January 2022 – 21:02

Lo Xiaomi Mi Curved Monitor 34 rappresenta una delle alternative più accessibili tra i monitor ultrawide 2K, oggi ad un prezzo incredibile.

The post BOMBA Xiaomi Mi Curved Monitor 34: l’ultrawide 2K scontato di 200 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico