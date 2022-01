WD_Black SN750 500GB con Battlefield 2042: a quasi metà prezzo

17 January 2022 – 19:43

Il WD_Black SN750 rappresenta uno dei migliori SSD PCIe 4.0 per rapporto qualità/prezzo: a metà prezzo con Battlefield 2042 in abbinata è imperdibile.

Fonte: Punto Informatico