Vulcano Tonga: eruzione unica, una volta ogni 1000 anni

17 January 2022 – 15:41

L’eruzione del vulcano Tonga, avvenuta qualche giorno fa, è stato talmente potente da essere definito da una volta ogni mille anni.

The post Vulcano Tonga: eruzione unica, una volta ogni 1000 anni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico