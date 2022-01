Il cinema sublime di Wong Kar-wai

17 January 2022 – 16:30

Su Mubi è da oggi disponibile Days of Being Wild, insieme ad altri film del regista di Hong Kong in versione restaurata e noi cogliamo l’occasione per passare in rassegna, riunendoli in una classifica, i film – più un racconto – del fenomenale autore cinese

Fonte: Wired