Facebook Messenger: no alla crittografia E2E in UK

17 January 2022 – 18:35

Il governo del Regno Unito lancerà una campagna pubblicitaria per convincere i cittadini che la crittografia end-to-end ostacola le forze dell’ordine.

