Acer TravelMate B3: notebook con Windows 11 SE

17 January 2022 – 16:18

TravelMate B3 e TravelMate spin B3 sono i nuovi notebook di Acer per la scuola con schermo da 11,6 pollici e sistema operativo Windows 11 SE.

Fonte: Punto Informatico