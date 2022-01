Perseverance ripeterà il sesto carotaggio

16 January 2022 – 9:00

La NASA ha studiare una soluzione per rimuovere i detriti di roccia dal carosello di Perseverance, ma sarà necessario ripetere il sesto carotaggio.

