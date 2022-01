JWST: spostamento degli specchi in tempo reale

16 January 2022 – 12:01

La NASA ha descritto la procedura di posizionamento iniziale dei segmenti dello specchio primario e secondario che può essere seguita in tempo reale.

