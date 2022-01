Piano Italia a 1 Giga: pubblicato il bando

15 January 2022 – 15:38

Il Piano Italia a 1 Giga prevede un finanziamento di circa 3,7 miliardi idi euro per portare una connessione da 1 Gbps a 7 milioni di abitazioni.

