Olimpiadi di Pechino blindate: aggirare il problema con una VPN

15 January 2022 – 7:00

Agli atleti olandesi potrebbe essere vietato portare dispositivi smart in Cina alle prossime Olimpiadi: “Vogliamo tutelare la loro privacy”.

The post Olimpiadi di Pechino blindate: aggirare il problema con una VPN appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico