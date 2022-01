Lotteria degli Scontrini: ritirata solo la metà dei premi

15 January 2022 – 15:23

Gran parte dei premi della Lotteria degli Scontrini non è ancora stata riscossa e nel frattempo si studiano nuove modalità per stimolare la partecipazione.

