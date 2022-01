L’energia sta diventando il vero nemico di bitcoin e criptovalute

15 Gennaio 2022 – 9:20

Gli alti consumi di elettricità per le attività di mining e le conseguenze sulle economie locali stanno spingendo molti paesi ad alzare nuove barriere contro le criptovalute, come dimostrano la messa al bando del mining in Kosovo e la crisi in Kazakhstan

Fonte: Wired