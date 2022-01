Il 90% dei dati attualmente generati è stato creato negli ultimi 2 anni: assicurati spazio a vita

15 Gennaio 2022 – 10:45

Ogni giorno vengono generati dati pari al download di mezzo miliardo di film in HD. Assicurati uno spazio di archiviazione cloud a vita.

The post Il 90% dei dati attualmente generati è stato creato negli ultimi 2 anni: assicurati spazio a vita appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico